Ilu Polaków zamierza przyjąć trzecią dawkę? Zaskakujący wynik badania

Badanie dotyczące nastawienia Polaków do przypominającej dawki szczepionki przeciwko Covid-19 przeprowadzili profesorowie: Piotr Rzymski i Barbara Poniedziałek z Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz Andrzej Fal z Wydziału Medycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Jeszcze we wrześniu naukowcy przeprowadzili wśród Polaków badanie ankietowe, aby ocenić, jaki odsetek z osób, które zdecydowały się już zaszczepić, jest skłonny przyjąć kolejną dawkę. Interesowało ich również, co potencjalnie może do tego ludzi motywować bądź zniechęcać. Chcieli - jak wówczas tłumaczyli - zidentyfikować grupy, które pod tym względem mogą być bardziej "oporne" - tak, by odpowiednio kształtować i profilować komunikację nauki.

W ramach wrześniowych badań naukowcy uzyskali odpowiedzi od ponad 2,4 tys. respondentów. Wyniki i swoje wnioski opisują obecnie na łamach pisma "Vaccines".