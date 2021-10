Ilu nielegalnych imigrantów zatrzymano od początku roku? SG przedstawiła dane

– Od początku roku zatrzymaliśmy 1923 nielegalnych imigrantów, z czego 1004 osoby to obywatele Iraku. W lipcu takich osób zatrzymaliśmy 242, w sierpniu 960, we wrześniu 319, a w październiku, jak do tej pory 260 nielegalnych imigrantów – poinformowała ppor. Anna Michalska.

Straż Graniczna poinformowała również, że od początku roku za pomocnictwo zatrzymała 128 osób. Tylko w niedzielę takich osób było sześć, a wśród nich m.in. obywatelka Niemiec, która z obywatelem Turcji przyjechała po nielegalnych imigrantów pod granicę, obywatel Libanu z niemieckim tytułem pobytowym, obywatel Ukrainy z polskim tytułem pobytowym. – W tej chwili w szpitalach przebywa dziewięć osób - dwóch obywateli Konga, siedmiu obywateli Iraku. Wszyscy to osoby dorosłe – powiedziała rzecznik Straży Granicznej.

Ppor. Anna Michalska przekazała, że w tej chwili w ośrodkach przebywa 1655 cudzoziemców, w tym na bloku męskim 700 osób i na bloku rodzinnym 960 osób.