Ile zaszczepionych zmarło na COVID? Rzecznik MZ podał dane

Andrusiewicz na briefingu prasowym był pytany o procent osób zaszczepionych w liczbie zgonów na COVID-19.

– Od 27 stycznia, rozpoczęcia podawania drugiej dawki szczepionki, do dziś w granicach 3 proc. osób nie poradziło sobie po pełnym zaszczepieniu przeciw COVID-19 – przekazał. Zaznaczył przy tym, że głównie były to osoby z wielochorobowością.

– Jeżeli obserwujemy, co dzieje się w szpitalach, to o ile trafiają do nich osoby w lżejszym stanie po pełnym zaszczepieniu, to pod respiratorami jest 4-5 proc. zaszczepionych dwiema dawkami. Pozostali to niezaszczepieni – oznajmił Andrusiewicz.