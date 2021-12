Ile zakażeń koronawirusem w ciągu ostatniej doby? Wiceminister zdrowia podał najnowsze dane

W programie wp.pl wiceminister zdrowia przekazał, że dane z ostatnich dni to szczyt czwartej fali pandemii. Kraska ocenił, że "ten szczyt co prawda wydaje się, że będzie trwał troszkę dłużej, czyli nie będzie to jednorazowy pik, tylko bardziej płaskowyż".

– Dane, które otrzymujemy codziennie właściwie się już ustabilizowały, tydzień do tygodnia one są porównywalne, ale jednak na dość wysokim poziomie – dodał.

Mówiąc o przypadkach koronawirusa wykrytych ostatniej doby, wiceszef resoru zdrowia stwierdził, że "to jest około procent więcej, niż to było tydzień temu, czyli ta stabilizacja jest widoczna".

Podkreślił, że bardziej niepokojące od liczby nowych zakażeń są dane o liczbie osób, które są hospitalizowane. - W ciągu ostatniej doby było 826 nowych osób, które trafiło do naszych szpitali. W tej chwili jest ponad 23 tys. osób zakażonych koronawirusem, które przebywają w naszych szpitalach. To jest bardzo duża ilość ludzi" - dodał. Na oddziałach intensywnej terapii przebywa ponad 2 tys. osób - wyjaśnił.