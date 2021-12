Ile wyprodukowano już szczepionek? Oszałamiające dane

Dyrektor i założyciel centrum Duke'a, Krishna Udayakumar, podał, że dokładna liczba szczepionek wyprodukowanych do końca tego roku nie jest znana, ponieważ zarówno producenci, jak i rządy, nie dostarczają danych. Jego wyliczenia zgadzają się z wyliczeniami Światowej Organizacji Handlu - Międzynarodowego Funduszu Monetarnego, według których do końca października dostarczono 8,8 mld szczepionek na świecie.

Więcej, niż potrzeba

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) wyznaczyła cel zaszczepienia 40 proc. populacji każdego kraju świata w tym roku i 70 proc. w 2022 roku. Taka liczba szczepień miałaby pomóc w zmniejszeniu rozprzestrzeniania się wirusa i rozwoju jego nowych wariantów. 11 mld szczepionek to więcej niż potrzeba do zaszczepienia 40 proc. światowej populacji, która wynosi 7,8 mld osób.

Szczepionek nie zabraknie... przynajmniej dla bogatszych krajów

COVAX, organizacja, która została założona przez WHO w celu umożliwienia wszystkim krajom jednakowego dostępu do szczepień, ma zapewnić dostawę około 200 mln więcej dawek przed końcem tego roku. Pozostawia to jednak wciąż dziurę w dostawach w wysokości około 650 mln szczepionek potrzebnych do zaszczepienia 40 proc. osób pochodzących z krajów o niskich dochodach.