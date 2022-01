Ile przypadków wariantu omikron wykryto w Polsce? Minister zdrowia podał dane

Szef resortu zdrowia poinformował, że „zbliża się omikron”. – Mamy dzisiaj informację, że w ramach sekwencjonowania genomu ta liczba wykrytych przypadków mutacji omikron już przekroczyła 100. Dokładnie wynosi 112 – dodał.

Adam Niedzielski podkreślił, że „ten udział w strukturze mutacji coraz bardziej się zwiększa”. – On nadal jest mały, bo jest rzędu 3 proc., ale jednak w tych ostatnich dwóch tygodniach widzimy bardzo, bardzo systematyczny wzrost. Te wzrosty oznaczają, że w perspektywie miesiąca, być może dłuższej, czeka nas przyspieszenie liczby zakażeń, przyspieszenie liczby zachorowań i to jest bardzo ważne, żebyśmy wykorzystali ten miesiąc, który mamy w tej chwili do tego, żeby się przygotować – mówił.

Podkreślił, że „to przygotowanie, to jest oczywiście z jednej strony – cała działalność państwa, związana z przygotowaniem infrastruktury, z przygotowaniem odnowieniem zapasów, z przygotowaniem planów”. – W tej chwili przygotowujemy zwiększenia infrastruktury szpitalnej przeznaczonej na Covid, nawet do 60 tys. łóżek, ale oprócz tych przygotowań, które są wykonywane na poziomie państwa, warto, żeby każdy z nas przygotował się również do tej fali – mówił.