Ile planujemy wydać na organizację świąt Bożego Narodzenia?Zdecydowanie mniej niż przed rokeim

Jakie prezenty spodziewamy się znaleźć pod choinką? W tym roku spodziewamy się otrzymać tak jak rok temu i tak jak dwa lata temu przede wszystkim kosmetyki i perfumy, jest to także kategoria najbardziej pożądana przez kobiety. Na podium znalazły się również pieniądze (skok tej kategorii z miejsca 4 na 2), stanowiące kategorię najbardziej oczekiwaną przez mężczyzn, oraz gadżety elektroniczne.

A jakimi prezentami zamierzamy obdarować najbliższych? - Przede wszystkim będą to kosmetyki i perfumy, a także upominki związane z hobby, w tym książki. Tuż za nimi znalazły się odzież, obuwie oraz akcesoria. Wśród upominków kupowanych dzieciom i nastolatkom dominują zabawki i prezenty związane z hobby, pieniądze oraz gadżety elektroniczne- mówi Szapiel.

Jeżeli chodzi o same zakupy, to w przypadku większości kategorii produktowych nadal częściej wybieramy zakupy w kanałach stacjonarnych, jednak dla wielu produktów przewaga sklepów stacjonarnych w porównaniu do kanałów online jest nieznaczna. Jak wylicza ekspertka, w sklepach stacjonarnych kupujemy najczęściej kosmetyki i perfumy, dobra luksusowe, produkty do domu, czy jedzenie i picie.