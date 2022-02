Ile osób będzie latać z CPK? W 2040 roku ma być to 45 mln pasażerów. Znamy nowe prognozy lotnicze

Znamy prognozy ruchu lotniczego w Polsce i aglomeracji warszawskiej. Na zlecenie CPK przygotowała je IATA, największe i najbardziej prestiżowe zrzeszenie lotnicze. Według nich, w 2024 roku ruch lotniczy w Polsce, a także w Warszawie, wróci do poziomu sprzed pandemii. Za dwa lata we wszystkich samolotach startujących i lądujących w naszym kraju będzie w sumie 50 milionów pasażerów - o ile wspomniane prognozy się sprawdzą. Jak słyszymy, "na tym poziomie zaawansowanie nikt jeszcze nie analizował ruchu lotniczego w Polsce."

Jednak dla Centralnego Portu Komunikacyjnego ważniejsze są inne prognozy. IATA wyliczyła, jak kształtować będzie się ruch dla planowanego lotniska w Baranowie. Według prognoz, w 2030 roku z CPK skorzysta 30 milionów pasażerów. W 2035 roku ruch „urośnie” do 40 mln, a w 2044 roku do 50 mln. Szacunki kończą się na 2060 roku, gdy – według IATA – z CPK latać będzie 64,8 mln pasażerów. To sporo mniej niż zakładano na początku (100 mln pasażerów). Warto dodać, że to prognoza bazowa. IATA przygotowała trzy scenariusze rozwoju ruchu lotniczego dla aglomeracji warszawskiej: niski, bazowy i wysoki.