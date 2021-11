Ile lotów z Bliskiego Wschodu na Białoruś? Niemieckie media podają najnowsze liczby OPRAC.: Lidia Lemaniak

Niemiecki „Welt am Sonntag” poinformował, że Białoruś podwoiła liczbę lotów z Bliskiego Wschodu do Mińska. „Jak wynika z najnowszych planów lądowania na lotnisku w stolicy Białorusi, do marca planowanych jest około 40 lotów tygodniowo ze Stambułu, Damaszku i Dubaju” – przekazuje gazeta.