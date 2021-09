Ile filiżanek kawy można wypić dziennie? Jaką wybierać? Czego jeszcze nie wiesz o kawie? [GALERIA]

NOWE Paraolimpiada: Jakimczuk i Czuper z brązem w paratenisie stołowym! Partyka i Pęk w finale!

Tomasz Jakimczuk i Rafał Czuper stoczyli wyrównaną walkę o finał turnieju drużynowego (w klasie 1-2) paratenisowa stołowego. Z Koreańczykami przegrali jednak 1:2. Tego samego dnia awans do finału wywalczyły Natalia Partyka i Karolina Pęk, które pokonały 2:0 Brazylijki. Oznacza to, że Polki mają już zapewniony co najmniej srebrny krążek.