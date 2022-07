II liga. Kotwica Kołobrzeg otrzymała puchar za awans... kurierem

Klub poinformował o absurdalnej sytuacji w mediach społecznościowych. Trofeum jest wręczane podczas pierwszego meczu drużyny w następnym sezonie. Jak się okazało, nikt nie pofatygował się na rozgrywane w niedzielę spotkanie Kotwicy ze Stomilem Olsztyn (zakończone remisem 0:0).

„Tradycją jest, że przedstawiciel Związku wręcza taki puchar beniaminkowi przed pierwszym meczem inauguracyjnym. Niestety, nikt z obecnych władz nie przyjechał do Kołobrzegu na mecz ze Stomilem by go oficjalnie przekazać” – czytamy w oświadczeniu kołobrzeskiego klubu.