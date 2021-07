IGRZYSKA WIDZIANE Z POLSKI. Świat się zmienił nie do poznania, na szczęście igrzyska nie! I nadal są magnesem [FELIETON]

Moje pierwsze w pełni świadome sportowe wspomnienia wiążą się z igrzyskami w Moskwie. Był rok 1980, zatem świadomość miałem inną, a i rzeczywistość była nieporównywalna do dzisiejszej. W wymiarze politycznym, społecznym, i każdym innym. Przez 41 lat świat zmienił się nie do poznania, Polska przeszła transformację, komercja jest wszechobecna, a konsumpcyjny styl życia – obowiązujący. Na szczęście igrzyska pozostały. OK., niezupełnie takie same, można je już nawet określać olimpiadą (dopuszcza to słownik PWN), mimo że kiedyś był to błąd, i to z gatunku niewybaczalnych, ale najważniejsze, że wciąż są magnesem. Tak mocno przyciągającym, że człowiek nawet po ciężkim tygodniu zrywa się w środku nocy na mecz Igi Świątek w pierwszej rundzie, a później śledzi ponad 6-godzinny wyścig kolarski.

Jasne, pandemiczne okoliczności sprawiają, że igrzyska są inne od wszystkich poprzednich. Zdarzało się, że politycy w imieniu sportowców bojkotowali olimpijską rywalizację, zabijając marzenia całych generacji sportowców, ale nigdy wcześniej organizatorzy nie zbojkotowali kibiców. Teraz w Tokio – musieli. Wybrali mniejsze zło, którym jest rywalizacja przy pustych trybunach; znacznie większym byłoby przecież, gdyby to areny były puste, jak to miało miejsce rok temu w pierwotnym terminie. Nie będę ściemniał, że oglądanie tenisowych popisów Igi na tle niezajętych krzesełek na widowni było niezapomnianym doznaniem, ale zapamiętam raczej fakt, że mecz skończyła asem przy drugim podaniu, zaserwowanym z prędkością 160 kilometrów na godzinę po 68 minutach gry. I zupełnie inny niż na Wielkich Szlemach strój Świątek. Skromny, w narodowych barwach, adekwatny do rangi zawodów i reprezentowania kraju. Takie będą moje pierwsze skojarzenia.