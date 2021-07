IGRZYSKA WIDZIANE Z POLSKI. Nasi sportowcy na razie zawodzą. Natomiast Jagna Marczułajtis pomyliła odwagę z odważnikiem [FELIETON]

Polscy sportowcy startujący na igrzyskach w Tokio – dotąd – nie spełniają oczekiwań. A po prawdzie to w przeważającej większości zawodzą. Rywalizacja olimpijska w Japonii jest daleka od standardowej, pandemiczne przygotowania były mocno utrudnione, ale obostrzenia i komplikacje występowały pod każdą szerokością geograficzną; nie tylko u nas. Zatem szukanie usprawiedliwienia w covidowej rzeczywistości mija się z sensem. Trzeba będzie zatem zastanowić się, czy na gorszych niż powszechnie spodziewaliśmy się w pierwszym tygodniu igrzysk wynikach zaważyły błędy ludzkie, czy może systemowe. Tyle że czas na to przyjdzie po zakończeniu nietypowych zawodów cztero- a nawet pięciolecia rozgrywanych przy pustych trybunach. I dopiero po powrocie ostatniego naszego reprezentanta z Tokio.

Była olimpijka powinna zastanowić się dwukrotnie. Co najmniej

Hejt i szydera nie odmienią wyników, choć oczywiście rozumiem frustrację kibiców. Osobiście także zacząłem już wątpić w sens wstawania w środku nocy tylko po to, żeby oglądać porażki i słuchać komentatorów wprawiających się w wyszukiwaniu alibi dla naszych zawodników. Nie wpadłem jednak na to, żeby - jak na przykład Jagna Marczułajtis – wyśmiewać poglądy, przekonania, czy religijność naszych reprezentantów. Zresztą, to nie tylko osobliwe, ale wręcz niedopuszczalne podejście. A jeśli mamy do czynienia z byłą olimpijką i obecną posłanką – wręcz karygodne. Nie mam pojęcia co zjadła, ewentualnie wypiła pani Jagna przed frywolnym komentarzem grafiki, na której na desce Zofii Noceti-Klepackiej wymalowano krzyż zamiast żagla. Nie wyobrażam sobie jednak, żeby po ochłonięciu nie było naszej byłej reprezentacyjnej snowbordzistce po prostu wstyd.