Igrzyska Paraolimpijskie. Adrian Castro: Trafiłem na "złotą erę" polskiej szermierki

Kiedy zaczęła się Pana przygoda z szermierką?

W zasadzie był to zupełny przypadek. Pojechałem na obóz dla osób świeżo po złamaniach i tam z pokazem szermierczym przyjechał klub, w którym obecnie trenuję, czyli Integracyjny Klub Sportowy AWF Warszawa. Pomyślałem sobie "czemu nie", przebrałem się w odpowiedni strój, spróbowałem swoich sił i spodobało mi się. Po obozie postanowiłem pojechać do Warszawy na treningi, bo złapałem przysłowiowego bakcyla. Potem już przeprowadziłem się tam, żeby trenować systematycznie. Jak zaczęły pojawiać się pierwsze wyniki to zapał dalej rósł.

Po jakim czasie były te wyniki? Długo trzeba było czekać?

Nie ukrywam, że na początku jak wszedłem na salę to pomyślałem sobie "co to nie ja, łatwo pójdzie", bo zawsze sport przychodził mi łatwo [śmiech]. Rzeczywistość to jednak szybko zweryfikowała, bo jest to dyscyplina bardzo techniczna i wymaga wielu lat treningu. Uważam, że i tak zrobiłem szybki postęp, bo dwa lata po zaczęciu treningu zdobyłem medal na moich pierwszych zawodach Pucharu Świata. Potem był trochę spadek formy na dwa lata, ale igrzyska w Londynie były dla mnie przełomowe. Co prawda ledwo zdołałem się zakwalifikować, ale otoczka imprezy wywarła na mnie wielkie wrażenie, zacząłem jeszcze mocniej trenować i praktycznie po roku byłem "jedynką" na świecie.