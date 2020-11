Igor Tuleya przed wejściem do pracy w Sądzie: Nie uznaję decyzji Izby Dyscyplinarnej

- Nie uznaję decyzji Izby Dyscyplinarnej. Stawiłem się dzisiaj, żeby dalej pełnić służbę sędziowską. Czy mi się to uda, nie wiem - powiedział sędzia Igor Tuleya przed wejściem do siedziby Sądu Okręgowego w Warszawie- podaje TVN 24. - Będę starał się robić swoje. Dzień jak co dzień - dodał.