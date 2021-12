IGGP: Ani właściciele, ani kelnerzy i barmani nie mają żadnych uprawnień do sprawdzania faktu zaszczepienia gości

Zgodnie z nowymi obostrzeniami obowiązującymi od 1 grudnia 2021 r. limit obłożenia w lokalach gastronomicznych może wynosić 50 procent, dotychczas było to 75 proc., a w zgromadzeniach, spotkaniach, imprezach i dyskotekach może uczestniczyć jednocześnie maksymalnie 100 osób. Do tej pory limit ten wynosił 150 osób. Co ważne, do wymienionych limitów nie wlicza się osób zaszczepionych przeciw COVID-19.