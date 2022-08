Igę Świątek stać na wiele, choć to jeszcze nie Kim Clijsters. Nie ma sensu porównywać ją również z Agnieszką Radwańską Hubert Zdankiewicz

Iga Świątek to m.in. dwukrotna ćwierćfinalistka juniorskiego Roland Garros Instagram

16-letnia Iga Świątek wygrała w imponującym stylu turniej ITF w amerykańskim Pelham i znów pojawiły się opinie, że to następczyni Agnieszki Radwańskiej. - Ma wielki potencjał, ale spokojnie, poczekajmy- mówi były trener Marty Domachowskiej i Angelique Kerber Paweł Ostrowski. Nie tylko on tak uważa. „Bardzo cieszę się z sukcesów Igi Świątek (którą przez rok trenowałem), ale, na Boga, dajmy jej spokojnie grać i nie porównujmy jej do Agnieszki Radwańskiej, bo jeszcze na to za wcześnie!” - zaapelował na Twitterze były tenisista Dawid Olejniczak.