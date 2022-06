Iga Świątek w finale Rolanda Garrosa! Polka nie dała szans w półfinale swojej rywalce

Świątek i Kasatkina grały ze sobą juz czterokrotnie w swoich profesjonalnych karierach, ale ani razu na mączce. Na kortach twardych wszystkie trzy spotkania wygrała Polka (wszystkie w tym roku), ale w pojedynczym starciu na trawie lepsza była Rosjanka w 2021 roku w Eastbourne. Kasatkina, która w ćwierćfinale French Open pokonała swoją rodaczkę Weronikę Kudermietową, po raz pierwszy dotarła do półfinału turnieju wielkoszlemowego. Wcześniej najlepszym wynikiem 25-letniej Kasatkiny były dwa awanse do ćwierćfinału Wielkiego Szlema, które osiągnęła na Roland Garros i Wimbledonie (oba w 2018 roku)

– W tym roku grałam już trzy razy z Darią, a każdy mecz to nowa historia. Chcę zacząć od zera, wykorzystać to, co wiem o jej grze, ale nie czuję się zbyt pewna siebie. Musisz być skupiony i gotowy na wszystko. Wiem, że inaczej gra na mączce niż na twardej nawierzchni, ale trzeba się do tego przystosować. Najważniejsze jednak będzie pokazanie swojego tenisa, granie agresywnie i dążenie do dominacji od samego początku – zapowiedziała Świątek.