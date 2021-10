Hymn Polski po nowemu. Symbole państwowe RP czeka kilka zmian

Mazurek Dąbrowskiego, a także godło (wizerunek orła białego w koronie w czerwonym polu) i barwy - czerwona i biała - to polskie symbole państwowe, które podlegają ochronie prawnej. Reguluje to Konstytucja RP oraz ustawa, która już niedługo zostanie zmieniona. Zgodnie z projektem ustawy o symbolach państwowych Rzeczypospolitej Polskiej, który właśnie trafił do opiniowania, symbole państwowe przejdą swoistą modernizację, która dostosuje je do współczesnych technik drukarskich i graficznych.

Nowa ustawa ma uporządkować i zbudować spójny system symboli państwowych, do których należą: godło stanowiące herb państwowy Rzeczypospolitej Polskiej, godło stanowiące Chorągiew Rzeczypospolitej, barwy stanowiące składniki flagi państwowej Rzeczypospolitej Polskiej i flagi narodowej Rzeczypospolitej Polskiej oraz hymn Rzeczypospolitej Polskiej. Ustawa wprowadza też rozdział na flagę państwową i flagę narodową.

Nowa regulacja wprowadza także ważną zmianę w Mazurku Dąbrowskiego, którego tekst literacki zawarto w załączniku do ustawy. Zgodnie z sugestiami ekspertów zamieniono kolejność drugiej i trzeciej zwrotki polskiego hymnu. Zatem według nowej ustawy, która jeszcze jest procedowana, drugą zwrotką Mazurka Dąbrowskiego będzie niebawem "Jak Czarniecki do Poznania...", natomiast trzecią zwrotką zostanie: "Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę...".