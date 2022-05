Hurkacz wygrywa w Paryżu. Polak awansował do II rundy Rolanda Garrosa

Zeppieri musiał w Paryżu przejść przez kwalifikacje, w których na samym początku pokonał doświadczonego rodaka Andreasa Seppiego. W tym sezonie Włoch dopiero drugi raz awansował do turnieju finałowego rangi ATP (wcześniej udało mu to się na początku maja w Rzymie) i głównie występował w challengerach, ale takowy ostatni raz wygrał 29 sierpnia 2021 roku w Barlettcie, we własnym kraju.

Dla Hurkacza korty Rolanda Garrosa nigdy nie były "przyjazne", bo do tej pory wygrał tylko jeden mecz w 2018 roku i oprócz jednego występu w II rundzie zawsze odpadał na samym starcie (bilans 1:4). We wtorek Polak był jednak zdecydowanym faworytem i pokazał, że nie bez przyczyny. W całym spotkaniu 2-godzinnym spotkaniu Zeppieri nie tylko nie dał rady przełamać Hurkacza, ale nawet nie miał do tego okazji, bo miał zero break-pointów!