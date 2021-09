Hurkacz odpada z US Open. Polak przegrał ze starym wygą

Hurkacz przystąpił do czwartkowego spotkania po wyeliminowaniu w pierwszej rundzie Białorusina Jegora Gierasimowa 3:0 (6:3, 6:4, 6:3). Seppi natomiast męczył się z Węgrem Martonem Fucsovicsem 3:2 (2:6, 7:5, 6:4, 2:6, 7:6). Mimo 89. miejsca w rankingu Włoch posiada ogromne doświadczenie, które zbierał od 2002 roku na profesjonalnych kortach. Dla Hurkacza tegoroczne US Open jest dopiero czwartym w karierze - dla Włocha jest to już 19. turniej w Nowym Jorku, ale nigdy nie zdołał awansować do chociażby IV rundy.

W czwartek Panowie zaczęli bardzo równo. Już w trzecim gemie czterokrotnie mieliśmy równowagę. Hurkacz dwukrotnie przełamał Włocha i wygrał 6:2. W drugiej odsłonie Polak szybko przegrał swój serwis i mimo równej gry do końca przegrał 4:6, broniąc przy okazji trzy piłki setowe.

Trzeci set nie mógł się zacząć gorzej dla Polaka, bo szybko przegrał swój serwis. Hurkaczowi udało się przełamać rywala i doprowadzić do stanu 3:3, ale tylko po to by chwilę później znów stracić podanie Czwarty set zaczął niestety tak samo, ale po przełamaniu Seppiego nie oddał już serwisu. Przy stanie 6:6 Polak miał trzy piłki setowe, ale ich nie wykorzystał. W tie-breaku Włoch wykorzystał szansę na awans i wygrał 8:6.