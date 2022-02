Hurkacz melduje się w półfinale w Dubaju. Polak pokonał Sinnera

Przed meczem trudno było wskazać faworyta. Sinner plasował się na 12. miejscu w rankingu, natomiast Hurkacz lokatę wyżej (11.), a w dotychczasowych dwóch spotkaniach między sobą wygrali po razie. W czwartek lepszy okazał się jednak Polak wygrywając 6:3, 6:3.

Rozstawiony z piątką Hurkacz przełamał rywala na stan 4:2 w pierwszym secie i utrzymał swoje podanie do jego końca. W drugiej odsłonie Polak dwukrotnie przełamał Włocha i wygrał tym samym wynikiem.

- Jestem bardzo zadowolony z mojego dzisiejszego występu. Jannik to wspaniały przyjaciel i jest miłym facetem. Jesteśmy w trasie mniej więcej w tym samym czasie, a on radzi sobie niewiarygodnie dobrze, więc jestem bardzo szczęśliwy, że ograłem go - powiedział Hurkacz po meczu.

W półfinale Polak zmierzy się z Rosjnaninem Andreyem Rublevem, który w trzech setach (2:6, 6:3, 6:1) pokonał Amerykanina Mackenziego McDonalda.