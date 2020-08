Huragan Laura uderzył w Luizjanie, pozostawiając po sobie falę zniszczenia. Sześć osób zginęło w pierwszym dniu od uderzenia kataklizmu

Huragan Laura został zaliczony do kategorii 4. Prędkość wiatru dochodzi do 250 km/h. Jest to tylko o jeden stopień niższa kategoria od najwyższej, piątej. Do tej najwyższej należał huragan Katrina, który w sierpniu 2005 roku zalał połowę dzielnic w Nowym Orleanie. Zginęło wówczas ponad 1800 osób, a 705 zostało uznanych za zaginione. Spóźniona reakcja na huragan prezydenta George W. Busha spowodowała znaczący spadek poparcia w sondażach dla niego.

Teraz również obawiano się, że huragan Laura może spowodować olbrzymie straty. Na razie jego siła jest nieco niższa od huraganu Katrina.