Hulajnogi elektryczne Motus, Kawasaki, Xiaomi. Jakie modele cieszą się największa popularnością?

Hulajnoga elektryczna Kawasaki

Wśród modeli hulajnóg elektrycznych Kawasaki znajdziemy zarówno te dedykowane dorosłym, jak i dzieciom. Modele dla młodszych to pojazdy o nieco mniejszym zasięgu, ale za to dostosowane do najmłodszych użytkowników zarówno rozmiarem, jak i wagą. Modele skierowane do dojrzałych użytkowników rozwijają większe prędkości, ale również ważą nieco więcej.