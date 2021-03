Hotel Paradise 3. Uczestnicy: Kim są Nathalia Fok i Patrycja Kudaj? Gdzie oglądać odcinki online? Transmisja w TVN7 oraz player.pl

Hotel Paradise powrócił na antenę TVN7. To już trzecia edycja reality show, które od początku emisji cieszy się wśród widzów niesłabnącą popularnością. Na czym polega program?

Mieszkańcy Hotelu Paradise muszą zrobić wszystko, by każdy kolejny tydzień zakończyć z partnerem u swojego boku. Aby osiągnąć swój cel będą uwodzić, zawierać sojusze oraz prowadzić wyrafinowaną grę. Co tydzień w Hotelu Paradise będą pojawiać się nowi mieszkańcy. Strategia i spryt, a może lojalność i prawdziwe uczucie – co pomoże im zostać w raju jak najdłużej i dojść do wymarzonego finału?