Hotel Paradise 2: Reality-show znów na antenie TVN7. Kim są uczestnicy? Gdzie oglądać program? Transmisja online na player.pl

Zasady programu Hotel Paradise

O co chodzi w programie Hotel Paradise? Uczestnicy wprowadzają się do tytułowego hotelu znajdującego się na wyspie Bali. Ich zadaniem jest znalezienie sobie partnera. Jeśli komuś się to nie uda, będzie musiał opuścić program, a do hotelu wprowadzi się nowy singiel bądź singielka. - Pary będą mieszkać ze sobą w luksusowych pokojach hotelowych, zaś nowoprzybyły singiel zamieszka w chatce na obrzeżach kurortu - wyjaśnia biuro prasowe TVN.

Do finału Hotelu Paradise przechodzi tylko jedna para. Na koniec uczestnicy muszą zdecydować czy chcą wygrać główną nagrodę, którą podzielą się z partnerem czy postanowią go oszukać i porzucić zgarniając pieniądze tylko dla siebie.