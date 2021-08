Horoskop zdrowotny na wrzesień dla Wodników. Co szykują gwiazdy dla Twojego znaku zodiaku?

Wodniki cieszą się świetną kondycją fizyczną, ale co z psychiczną? Zadbajcie o odpoczynek i regenerację, bo duży wysiłek fizyczny w połączeniu ze stresem sprawia, że macie coraz gorsze humory i złe dni.

Co jeszcze może się wydarzyć w życiu i miłości Wodników we wrześniu według gwiazd?

Zdrowie Wodników może się delikatnie zachwiać – w głównej mierze przez głupie wybryki osób spod tego znaku. Zarywanie nocy i używki to nie najlepszy sposób na szybkie rozwiązanie swoich problemów. Lepiej skupić się na realnym wzmocnieniu ciała i ducha. Dzięki temu szybciej uda się dotrzeć do miejsca, w którym będzie szczęście i spełnienie.

O miłość i przyjaźń trzeba walczyć. Nie wymagaj od innych tego, czego sam nie dajesz. Ludzie będą traktowali Cię dokładnie tak, jak Ty ich. Potrzebujesz wsparcia? Dostaniesz je tylko od tych osób, którym kiedyś go udzieliłeś. Chcesz trochę frajdy? Nie otrzymasz jej od tych, którzy kojarzą Cię z wyzyskiem i nakładaniem zbyt dużych wymagań. Pamiętaj, że wszystko, co uczyniłeś komuś, wróci do Ciebie.