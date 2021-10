Horoskop zdrowotny na październik dla Wag. Co szykują gwiazdy dla Twojego znaku zodiaku?

Czego mogą się jeszcze spodziewać Wagi w miłości i nie tylkow październiku według horoskopu?

Horoskop Wag dla mówi o tym, by życie traktować jak lekcję. Wszystko, co Cię spotyka, ma swoją przyczynę. Jeśli będziesz pokorny i zaangażowany, uda Ci się zdobyć to, co dziś wydaje się nierealne. Nie martw się na zapas, ale nie bądź też naiwny. Pomału idź do przodu - wszystkie Twoje starania zbliżają Cię do Twoich marzeń.

Miłość u Wag może przerodzić się w nienawiść. Zniechęcenie dawnymi wyborami będzie oddziaływało także na partnera.