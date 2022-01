Horoskop zdrowotny na luty dla Ryb. Co szykują gwiazdy dla Twojego znaku zodiaku?

Dzwoni do ciebie ten numer? Nie oddzwaniaj - to oszustwo!

Co jeszcze czeka Ryby w lutym według gwiazd w miłości i nie tylko?

Kiedy Księżyc wejdzie do znaku Ryb, wzmocnią się takie cechy jak szczerość, idealizm i humanitaryzm. Chcąc nie chcąc, nie potrafią nikogo zostawić w potrzebie. Z drugiej strony Ryby są zaborcze wobec bliskich, więc udzielanie pomocy jest także formą ich kontroli. Przed przesadnym wtrącaniem się w cudze życie chroni jednak ich wewnętrzne poczucie sprawiedliwości.

Kochaj i szalej – nie pytaj, co dalej! Samotne Ryby powinny przestać obawiać się nowych relacji. Jeśli będziecie powstrzymywać się przed uczuciem, nigdy nie zbudujecie związku! Ryby, które są już w związkach powinny zadbać o to, by nie wpaść w nich w rutynę. Warto podsycać żar namiętności, ale także pogłębiać relację rozmowami i randkami.