Horoskop zdrowotny na listopad dla Bliźniąt. Co szykują gwiazdy dla Twojego znaku zodiaku?

U Bliźniąt zdrowie powiązane jest z kondycją psychiczną. Jeśli Bliźnięta zbyt dużą uwagę przykładają do pracy, nadmiernie się stresują i denerwują to niestety odbija się to na stanie zdrowia. Dlatego warto znaleźć balans, który uchroni od uporczywych dolegliwości.

Co jeszcze czeka Bliźnięta w listopadzie według gwiazd w miłości i nie tylko?

Pluton zabrał Bliźniętom to, co nie dawało już żadnej nadziei na rozwój i szczęście, a Saturn po swojemu naprostował im ścieżki, co bolało tak, jakby prostował im zęby. Te zmiany przypłaciły Bliźnięta stresem, a czasem nawet zdrowiem. W najbliższym czasie będzie jednak o wiele lepiej. Aż cztery planety układają się w pomyślne sekstyle z patronem Bliźniąt. To Wenus, która zapewnia atrakcyjność i miłość bliskich, Merkury zsyłający opłacalne okazje, Słońce zapewniające ogólne powodzenie i Mars, dodający energii i siły.

Twoje życie uczuciowe zacznie nabierać rumieńców. Musisz jednak poczekać z wyznaniami miłości. Związek – tak jak każda inna inicjatywa – wymaga przemyśleń i pracy. Twoja radość z wielkiego uczucia będzie trwała dłużej, jeśli romantyczną relację będziesz budować na skale. Nagłe przypływy miłości są piękne, ale też dużo kosztują.