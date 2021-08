Horoskop zdrowotny dla Skorpionów na wrzesień. Dowiesz się, co jest wypisane dla Ciebie w gwiazdach

Skorpiony rzadko mają problemy zdrowotne, ponieważ lubią prowadzić zdrowy tryb życia. Wiedzą, jakie są najnowsze nowinki medyczne i chętnie uprawiają sport. Jest to dobra wróżba na długowieczność.

Co gwiazdy przygotowały jeszcze dla Skorpionów na wrzesień w miłości i życiu?

Skorpiony starannie ukrywają swoje rozczarowania, bo uważają, że nie należy dzielić się tak osobistymi sprawami. Kiedy ich patron wejdzie do znaku Wagi, podjęcie decyzji stanie się trudniejsze. Waga wzmacnia takie postawy jak wahanie się, wycofanie w połowie drogi lub nawet w ostatniej chwili. Wygląda więc na to, że Skorpiony odłożą swoje plany na później. W sprawach sercowych szykują się kryzysy, a z powodu kwadratury Merkurego z Plutonem wyjdzie na jaw, że w relacjach od dawna nie działo się dobrze. Nie jest to dobry czas na zaręczyny, śluby czy zmianę pracy.

Nie tkwij w związkach, które nie mogą mieć dobrej przyszłości.