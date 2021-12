Horoskop zdrowotny dla Ryb na styczeń. Sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy w temacie zdrowia

Ryby są z natury sumienne, jeśli chodzi o zdrowy tryb życia. Jednak powinny pamiętać, że śniadanie to najważniejszy posiłek dnia i warto poświęcić mu trochę swojego cennego czasu. Intensywny i stresujący tryb życia nie wpływa dobrze na ogólne samopoczucie i zwiększa ryzyko różnych dolegliwości. Dlatego dobrze jest zachować balans i czasami pozwolić sobie na chwilę relaksu.

Co gwiazdy przygotowały jeszcze dla Ryb na styczeń w miłości i życiu?

Ryby starannie ukrywają swoje rozczarowania, bo uważają, że nie należy dzielić się tak osobistymi sprawami. Kiedy ich patron wejdzie do znaku Wagi, podjęcie decyzji stanie się trudniejsze. Waga wzmacnia takie postawy jak wahanie się, wycofanie w połowie drogi lub nawet w ostatniej chwili. Wygląda więc na to, że Ryby odłożą swoje plany na później. W sprawach sercowych szykują się kryzysy, a z powodu kwadratury Merkurego z Plutonem wyjdzie na jaw, że w relacjach od dawna nie działo się dobrze. Nie jest to dobry czas na zaręczyny, śluby czy zmianę pracy.

Ryby nie mają za wiele szczęścia w miłości, w relacjach przeszkadzają im zapędy do kontrolowania partnera i problemy w okazywaniu emocji. Warto więc korzystać z przychylnych układów gwiazd. W najbliższym czasie wiele barier zniknie, Ryby będą lepiej rozumieć innych. Ich związki się umocnią, ale tylko te oparte na mocnych podstawach.