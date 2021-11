Horoskop zdrowotny dla Raków na grudzień. Dowiesz się, co jest wypisane dla Ciebie w gwiazdach

Czego mogą się jeszcze spodziewać Raki w miłości i nie tylkow grudniu według horoskopu?

Raki będą mieć nastrój w kratkę, ledwo poprawi im się humor, zaraz coś go zepsuje. Układ gwiazd jest jednak korzystny. To skutek życiowej lekcji, którą muszą przerobić, jej celem jest dystans do opinii innych i gotowość na zmiany. Raki mogą być narażone na plotki, co dla dbających o swój wizerunek nie jest łatwe.

Raki poczują się kochane. Będą dostawały znaki od losu, że warto marzyć i wierzyć. Dzięki temu zdecydują się na coś, na co jeszcze niedawno by się nie zdecydowały. To będzie dobry i zdrowy odruch. Warto czasem wyjść poza własną strefę komfortu – tym bardziej, że tylko stykając się z czymś skrajnym, będziesz w stanie poznać siebie i wytyczyć własne granice.