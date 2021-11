Horoskop zdrowotny dla Panien na grudzień. Dowiesz się, co jest wypisane dla Ciebie w gwiazdach

Taki makijaż to już przesada?

Co jeszcze może się wydarzyć w życiu i miłości Panien w grudniu według gwiazd?

Nie zapominaj, że cierpliwość jest ważną cnotą. Nie wszystko przyjdzie do ciebie od razu. Czasami musisz poczekać na uśmiech od losu. Najbliższy czas potraktuj jak okres przygotowań i żmudnej pracy. Zobaczysz jej efekty, ale nie od razu. Horoskop dla Panien mówi o konieczności uzbrojenia się w cierpliwość. Dojdziesz do celu, ale krok po kroczku. Zbieraj doświadczenia, wyciągaj wnioski i pomału idź do przodu. Nie zamartwiaj się nadmiernie.

Jeśli Panny planują jakieś zmiany w najbliższym czasie, mają wolną drogę. Ich patronka w sekstylu do niezależnego i zmiennego Urana zapewnia im wsparcie. To dobry czas na oświadczyny czy ujawnienie swoich uczuć, słowem na podryw lub rozmiękczenie serca szefa. Panny zresztą będą mieć w najbliższym czasie powodzenie. Księżyc w trygonie do Wenus zapowiada, że nie popełnią błędu w swoich wyborach.