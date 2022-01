Horoskop zdrowotny dla Koziorożców na luty. Sprawdź, co szykują dla Ciebie gwiazdy w temacie zdrowia

Koziorożce często mają dar motywowania innych do działania. Są takim silnikiem napędowych, który zachęca do zmiany stylu życia. Dla Koziorożców ważne jest także dobre samopoczucie i czas na relaks. Chcą znaleźć złoty środek między ciałem a duchem.

Czego mogą się jeszcze spodziewać Koziorożce w miłości i nie tylkow lutym według horoskopu?

W najbliższym czasie Koziorożce będą mieć ochotę na zmiany. Do szybkich działań pcha ich patron w sekstylu z buntowniczym Uranem. A także Mars, który przebywa w ich znaku. Nie będzie jednak mowy o żadnym łapu capu, to jednak nie styl Koziorożców. Od nieprzemyślanych decyzji powstrzymywać będzie Saturn, ustawiony w korzystnym sekstylu z Merkurym. Saturn zapewni też Koziorożcom ochronę w dniach chaosu, gdy ich patron ustawi się w kwadraturze z Jowiszem. Planowane zmiany mogą nie dojść do skutku, gwiazdy nie są im zbyt przychylne.

Koziorożce przeżyją drugi miesiąc miodowy ze swoimi połówkami. Z horyzontu znikną trapiące was problemy i zyskacie więcej czasu na spędzanie go razem. Kiedy związki zajętych Koziorożców będą na nowo rozkwitać, u samotnych Koziorożców również może zakiełkować uczucie. Szukający partnera życiowego Koziorożce nie powinny jednak zbyt szybko się zniechęcać i skreślać ludzi z błahych powodów.