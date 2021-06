Horoskop zdrowotny dla Koziorożców na lipiec. Zobacz, co przygotowały dla gwiazdy dla Twojego znaku zodiaku

Koziorożce są bardzo energiczne, a sprzyjające gwiazdy jeszcze to potęgują. Nie straszne im choroby, ponieważ szybko je zwalczają. Dla Koziorożców bardzo ważny jest aktywny styl życia, ale lubią także leniwie spędzić czas przy czytaniu książek. Priorytetem jest dla nich balans w życiu i tego starają się trzymać.

Co gwiazdy przygotowały jeszcze dla Koziorożców na lipiec w miłości i życiu?

Koziorożce będą musiały rozliczyć się ze swoich manipulacji. Rozkwitnie to, nad czym pracowało się uczciwie. Z drugiej strony, to, co zostało zaniedbane, zacznie dawać o sobie znać. Niektórych spraw już się nie da odwrócić. Pomimo wszelkich nadziei, trudno będzie odbudować zaufanie u tych, których się oszukało.

Kochaj i szalej – nie pytaj, co dalej! Samotne Koziorożce powinny przestać obawiać się nowych relacji. Jeśli będziecie powstrzymywać się przed uczuciem, nigdy nie zbudujecie związku! Koziorożce, które są już w związkach powinny zadbać o to, by nie wpaść w nich w rutynę. Warto podsycać żar namiętności, ale także pogłębiać relację rozmowami i randkami.