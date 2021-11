Horoskop zdrowotny dla Byków na grudzień. Zobacz, co przygotowały dla gwiazdy dla Twojego znaku zodiaku

Co gwiazdy przygotowały jeszcze dla Byków na grudzień w miłości i życiu?

Bykom w najbliższym czasie nie będzie do śmiechu. Wpłynie na to kwinkunks ich patrona z Plutonem, a ponury i rozliczający sprawki Pluton psuje każdą zabawę. Byki będą więc głównie rozpamiętywać przeszłość. Słabsza ochrona Marsa sprawi, że staną się ostrożne i zgodliwe, złagodnieją jak baranki. Ale jak to one, we wszystkim działają z temperamentem i przesadą. Nie będzie im łatwo przekonać innych, że się zmienili. Jeśli jednak ktoś ma ważną prośbę do nich, to może liczyć na ich dobrą wolę.

Byki mogą liczyć na bliskich, to także dobry czas, żeby okazać komuś uczucie.