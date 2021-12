Horoskop roczny na 2022 dla Skorpionów. Sprawdź, co gwiazdy przygotowały dla twojego znaku zodiaku

Co czeka Skorpiony w 2022 według gwiazd?

Minimalizm, to słowo, z którym Skorpiony powinny się zaprzyjaźnić. Szafa pełna ubrań, półki uginające się od kosmetyków, piwnica pełna gadżetów majsterkowicza? Skorpiony mają tendencję do rozrzutności i kupowania kolejnych i kolejnych, często niepotrzebnych rzeczy. Ukłon w stronę minimalizmu pozwoli nie tylko zapanować nad chaosem w domu, ale także dobrze wpłynie na domowy budżet. Uporządkowanie przestrzeni obudzi w Skorpionach niezwykłe pokłady kreatywności, które z powodzeniem wykorzystają w swoich służbowych obowiązkach. To z kolei sprawi, że wymkną się ze szponów codziennej rutyny i znajdą prawdziwą satysfakcję w tym, czym się zajmują.

Za przyjaźń warto umierać, ale nie warto kłamać w imię przyjaźni.

Horoskop roczny 2022 - co może wydarzyć się w sferze miłosnej u Skorpionów?

Skorpiony czeka sporo wydatków. Ale jak się okaże, nie tyle na siebie, co na innych. Mogą spodziewać się również powodzenia towarzyskiego, a dla singli szanse na ciekawą znajomość. Nie będą narzekać na brak wielbicieli.