Horoskop roczny na 2022 dla Koziorożców. Jaką przyszłość widzą dla Ciebie gwiazdy?

Czego mogą się spodziewać Koziorożce w 2022 roku według horoskopu?

Koziorożce czeka emocjonalny czas. Nagłe wydarzenia mogą zachwiać równowagą Koziorożców, które poczują się jak na karuzeli, z której łatwo spaść. Koziorożce otrzymają wiele wiadomości, głównie związanych z uczuciami, które nie zawsze będą po ich myśli. Koziorożce mogą liczyć na wielu znajomych, chociaż o niektórych nawet nie pamiętali. Sprawdzą się również nieliczni przyjaciele. Koziorożce doskonale odnajdą się w grupach i organizacjach, chociaż cenią przede wszystkim niezależność, nawet za cenę serdecznych więzi. Gwiazdy sprawią jednak, że łatwiej będzie im o porozumienie z innymi. W miłości taki układ zapowiada, że Koziorożce nie będą miały jasnego osądu sytuacji i lepiej unikać ważnych decyzji. Koziorożce będą bardzo zapracowane, ale ich działania tak w sprawach zawodowych jak i osobistych będą zbyt gwałtowne i nie przyniosą oczekiwanych skutków. Gwiazdy zapowiadają, że czasem trzeba pogodzić się z pewnymi stratami, usunąć się z pola walki, przyznać rację przeciwnikom. Dzięki temu łatwiej przetrwać i zebrać siły do dalszej walki. Koziorożce osiągną sukces i porozumienie w sprawach, na których im najbardziej zależy. Inne jednak potoczą się własnym rytmem i nic nie pomoże gniew Koziorożców, które bardzo lubią stawiać na swoim. Kondycja Koziorożców będzie słabsza i to one będą wśród nas kaszleć i chrypić. Mają niską odporność, łapią infekcje, gdzie się da, ich słabym punktem jest gardło. Powinny dbać o swoją odporność, hartować się, wskazane jest zwłaszcza pływanie. Ale ich prawdziwym problemem są kłopoty z krążeniem.

Nie szukaj dziury w całym.

Horoskop roczny 2022 - co może wydarzyć się w sferze miłosnej u Koziorożców?

Miłość rozkwitnie w związkach Koziorożców. Poczujesz, że ktoś otacza cię troską i myśli o tobie życzliwie. Jeśli ciągle jesteś samotny – będziesz miał szansę znaleźć drugą połówkę. Pamiętaj jednak, by najpierw poradzić sobie ze swoimi problemami.