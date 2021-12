Horoskop roczny dla Wodników na 2022. Zobacz, jakie przepowiednie zostały zapisane dla Ciebie w gwiazdach

Co może się wydarzyć w życiu Wodników w 2022 roku według gwiazd?

Horoskop dla Wodników to kampania sugestii dotyczących oczyszczenia się ze wszystkich złych energii, jakie Wodniki nagromadziły w ostatnim czasie. Tęsknota, zazdrość, przemęczenie, nadmierne wyrzuty sumienia - musisz pozbyć się wszystkiego, co cię blokuje. Wbrew pozorom to możliwe, nawet jeśli masz za sobą szereg trudnych i złożonych doświadczeń. Zaakceptuj swoje błędy i porażki, pamiętaj też, że karty losu co chwilę się odmieniają. Jeszcze wrócisz do równowagi, musisz jednak dać sobie czas.

Nie zmieniaj zasady, bo znalazłeś wyjątek.

Horoskop na rok 2022 - co gwiazdy przygotowały dla Wodników w miłości?

Samotność może rozkwitnąć w tłumie. Nie staraj się na siłę wychodzić do ludzi i zdobywać przyjaciół, jeśli nie lubisz sam siebie. Najpierw popracuj ze sobą – w pewnym momencie zatęsknisz za kontaktem z innymi i wtedy twoje życie towarzyskie rozkwitnie.