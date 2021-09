Horoskop o zdrowiu na październik dla Ryb. Co przygotowały gwiazdy dla Twojego znaku zodiaku?

Najbliższy czas dla Ryb pod względem zdrowotnym będzie dosyć trudny. Nie musicie martwić się poważnymi chorobami, ale możecie odczuwać dyskomfort, przemęczenie i senność. Zabraknie energii do wykonywania codziennych obowiązków. Gwiazdy podpowiadają, że powinniście odpocząć i to solidnie.

Co jeszcze może się wydarzyć w życiu i miłości Ryb w październiku według gwiazd?

Dla Ryb minął czas, w którym miały mało energii i biernie czekały na to, co przyniesie los. W najbliższym czasie dostaną kopa do przodu, czas szykować się na lepsze. Wenus w trygonie do ich patrona zapowiada, że Ryby będą teraz mile widziane w każdym towarzystwie. Będą zadowolone z propozycji zawodowych i osobistych, które z związku z tym nadejdą. Wzrośnie ich optymizm, atrakcyjność i poczucie wartości, co zostanie docenione także w pracy.

Ryby potrzebują wielu bodźców, żeby nie czuć się nudno w związku. Na szczęście ich wyobraźnia dość szybko podsunie im rozwiązanie, żeby ciągle utrzymywać ogień w swojej dotychczasowej relacji.