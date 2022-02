Horoskop o zdrowiu dla Wodników na marzec. Sprawdź, co zostało napisane w gwiazdach

Co gwiazdy przygotowały jeszcze dla Wodników na marzec w miłości i życiu?

Czas będzie płynąć Wodnikom w ich ulubionych melancholijnych klimatach. Będzie sporo uczuć i emocji, a mało wydarzeń. Ale nie szkodzi, bo wcześniej w życiu Wodników wydarzyło się już dość. Gwiazdy pozwolą Wodnikom na odpoczynek i oddawanie się swoim pasjom. Świat materialny nie będzie zbyt dolegliwy. Zostaną otoczone troską, same też okażą sporo współczucia innym. Wodniki nie będą dążyć do konfliktu, nawet potraktowane niesprawiedliwie. Wodniki mogą być spokojne o sprawy zawodowe i finansowe, ale w miłości nie widać większych sukcesów. Wodniki postąpią tak, jak nakazuje im rozwinięta intuicja, bo pod jej wpływem podejmują najlepsze decyzje. Samopoczucie Wodników, opłakujących utratę złudzeń, trochę się pogorszy. Wiele żalów Wodników to jednak tylko iluzja lub cienie przeszłości, którą należy zamknąć i iść dalej. Wodniki są jednak podatne na złe emocje, nie jest im obce użalanie się nad sobą. Delikatne zdrowie Wodników pozostawi wiele do życzenia. Ale z powodu byle infekcji nie powinny nadużywać leków, do czego mają skłonność. Muszą też trzymać się z daleka od używek. Ich słabym punktem są drogi oddechowe, mają też wrażliwe stopy, w ogóle nogi i ręce Wodników są podatne na urazy.

Jeśli jesteś w związku i poznasz kogoś pasjonującego, zastanów się dwa razy, zanim pozwolisz sobie na „skok w bok”. Pasjonujące spotkania bywają gorące, ale trwają krótko. Ich konsekwencje mogą się jednak wlec latami. Z drugiej strony, jeśli jesteś singlem, wakacyjna przygoda może okazać się wstępem do barwnej historii.