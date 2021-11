Horoskop o zdrowiu dla Wodników na grudzień. Sprawdź, co zostało napisane w gwiazdach

Co gwiazdy przygotowały jeszcze dla Wodników na grudzień w miłości i życiu?

Ostatnie miesiące w życiu wielu Wodników wyglądały jak niekończąca się szamotanina i wybieranie "mniejszego zła", tylko po to, żeby nie zostać z pustymi rękoma. To krótkowzroczne myślenie i pozorne zadowalanie się tym, co akurat się natrafi, skutecznie podcina Wodnikom metaforyczne skrzydła. Stać je na więcej - wystarczy wziąć sprawy w swoje ręce i nie chować głowy w piasek, gdy konieczne będzie podjęcie trudniejszej decyzji. Finalnie, na takiej zmianie bardzo mocno zyska ich psychika, a co się z tym wiąże, ich kondycja fizyczna, a także życie prywatne i zawodowe.

Randki z Wodnikami są proste i klasyczne. Kolacja w przyzwoitej restauracji w zupełności wystarczy. Idzie to w parze razem z prostą naturą Wodników. Osoby spod tego znaku są niezwykle łatwe w obyciu. Będąc w związku, nie spodziewaj się długich rozmów. Wodniki są niezwykle małomówne. Milczenie jest dla nich złotem.