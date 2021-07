Horoskop o zdrowiu dla Ryb na sierpień. Sprawdź, co zostało napisane w gwiazdach

Czego mogą się jeszcze spodziewać Ryby w miłości i nie tylkow sierpniu według horoskopu?

Ryby będą miały chwilę na refleksję. Warto zatrzymać się i spojrzeć surowym okiem na życie. Jeśli ciągle będziesz popełniać te same błędy, cały czas będziesz wpadać w identyczne schematy. Przeszkadza Ci to, że cyklicznie wchodzisz do podobnego kręgu frustracji? Jeśli nie przeanalizujesz swojego życia w należyty sposób, nie uda Ci się uciec od błędów.

Rybom będzie się szczęśliwie wiodło w sprawach miłości, co zapewnia Wenus, która utworzy sekstyl z Jowiszem. To bardzo dobry czas na zaręczyny, bo przyszłemu małżeństwu nie zagrozi bieda.