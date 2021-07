Horoskop o zdrowiu dla Baranów na lipiec. Sprawdź, co zostało napisane w gwiazdach

Co jeszcze czeka Barany w lipcu według gwiazd w miłości i nie tylko?

Jeśli Barany od dawna noszą się z zamiarem wdrożenia w życie wielkiego planu, mającego wpływ na wiele sfer, to będzie na to dobry czas, by plany przekuć w działanie. Ważne, by było ono przemyślane i stopniowe – rewolucja jeszcze nigdy nie skończyła się dobrze. Barany powinny dużo rozmawiać z najbliższymi o ważnych sprawach, by zbytnio nie zamknąć się w swoim punkcie widzenia. To może bowiem okazać się pułapką.

Barany uchodzą za te z bardziej namiętnych i tak też jest tym razem. Idąc na randkę miej na uwadze, że zarówno kolacja jak i śniadanie następnego ranka są wliczone w pakiecie. Barany nie szukają poważnego związku, raczej partnera do łóżka. Jeśli jednak w jakiś sposób uda Ci się usidlić ten znak, istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że skończy się to zdradą z jego strony.