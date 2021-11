Horoskop na zimę dla Ryb. Czego możesz się spodziewać zimą?

Horoskop na zimę dla Ryb

Osoby będące w długoletnich związkach wpuszczą do swojej relacji nową energię i ogień, który być może w ostatnich miesiącach nieco przygasł. Z kolei single mają szansę na rozpoczęcie nowej, ekscytującej przygody - motyle w brzuchu z pewnością pojawią się niejednokrotnie! Ryby powinny pamiętać, że wartościowa i godna uwagi relacja rzadko wygląda jak ta, rodem z komedii romantycznej. Nie wolno lekceważyć zatem drobnych gestów, sygnałów i po prostu dać się porwać emocjom. Gwiazdy przewidują dla Ryb także... czas miłości do samego siebie! Akceptacja i dobre postrzeganie swojej osoby są podstawą do budowania i rozwijania prawidłowych relacji z innymi ludźmi.

Co czeka Ryby w miłości?

Ryby niestety będą latem męczyły się z powodu tęsknoty. Może to być tęsknota za dawną miłością, być może za minionymi perspektywami. Pewne szanse już nigdy nie powrócą. Nie trzeba się jednak tym martwić.