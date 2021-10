Horoskop na zimę dla Panien. Sprawdź, co przygotowały dla Ciebie gwiazdy

Horoskop na zimę dla Panien

Panny będą musiały spijać piwo, które nawarzyły sobie jakiś czas temu. Nie będzie to komfortowa sytuacja, ale nie da się przed nią uciec. Wszystko wskazuje na to, że dawne intrygi dadzą o sobie znać – niestety, ich rezultat będzie niekorzystny dla Panien.

Co czeka Panny w miłości?

Idąc na randkę z kimś spod znaku Panien, przygotuj się, że najprawdopodobniej szuka on czegoś poważniejszego. Jeśli atmosfera na randce dopisze, on nie miałby nic przeciwko zakończeniem wieczoru w Twoim łóżku. Panny bardzo cenią sobie ich cenny czas. Jeśli poczują, że z nimi pogrywasz, bardzo otwarcie dadzą Ci o tym znać. Miej jednak na uwadze, że Pannom zdarza się okazyjny skok w bok, jeśli nie czują się w pełni szczęśliwe w związku.