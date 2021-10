Horoskop na zimę dla Byków. Sprawdź, co przygotowały dla Ciebie gwiazdy

Co czeka Byki w miłości? Byki będą miały miłosne używanie. Zmysły Byków będą zaspokojone – konsekwencje miłosnych uniesień mogą być jednak opłakane. Byki jednak nie przejmą się tym nadmiernie.

Byki będą miały dużą możliwość rozwoju. To szansa na stworzenie nowej jakości życia. Nie oznacza to jednak, że wszystko przyjdzie łatwo. Wręcz przeciwnie. Może się okazać, że stracona lekcja będzie prześladować Byki. Jedno jest pewne - nie warto uchylać się od odpowiedzialności i trudnych decyzji.

Tarot Snów (Tarot of Dreams) Ciro Marchetti

Czego możesz spodziewać się w pracy? Na barki Byków spadną dodatkowe obowiązki w pracy, a bliski przyjaciel może mieć poważne problemy. Zodiaki_mianownik staną jednak jak zwykle na wysokości zadania i świetnie poradzą sobie z kłodami rzucanymi pod nogi. Przed tobą najlepszy czas, by zacząć spłacać długi.

Co jeszcze czeka Byki zimą?

Przeziębienie lub grypa może grozić Bykom. Co prawda szybko wracają do zdrowia po chorobie, ale źle znoszą gorączkę, nie mają też dużej odporności psychicznej. Eksploatują swój organizm, aż padną z wyczerpania, a nerwice odbijają się głównie na ich przewodzie pokarmowym.