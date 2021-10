Horoskop na zimę dla Byków. Co czeka Twój znak zodiaku zimą? Newsroom 360

Przeziębienie lub grypa może grozić Bykom. Co prawda szybko wracają do zdrowia po chorobie, ale źle znoszą gorączkę, nie mają też dużej odporności psychicznej. Eksploatują swój organizm, aż padną z wyczerpania, a nerwice odbijają się głównie na ich przewodzie pokarmowym.

Horoskop na zimę dla Byków. Co spotka Cię zimą? Zobacz, co przepowiadają gwiazdy dla Twojego znaku zodiaku. Czy czekają Cię rewolucje w miłości, pracy a może gwiazdy zapowiadają spokój i stagnację? Sprawdź horoskop dla Byków na zimę, by wiedzieć, czego możesz się spodziewać.