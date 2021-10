Horoskop na zimę dla Bliźniąt. Sprawdź, co przygotowały dla Ciebie gwiazdy

Horoskop na zimę dla Bliźniąt

Bliźnięta mogą poczuć się nieco rozczarowane. Co gorsza, będzie to rozczarowanie stopniowe, które pochłania kawałek po kawałku. Drobne codzienne przyjemności nie będą w stanie wynagrodzić popełnionego dużego błędu. Bądź względem siebie surowy i oceń na chłodno, co możesz zrobić, żeby poprawić swoje położenie.

Co czeka Bliźnięta w miłości?

Słońce mocno wesprze Bliźnięta w ich zamierzeniach. Po stronie Bliźniąt stanie również Jowisz dobrodziej. Księżyc doda Bliźniętom blasku, kiedy wejdzie do ich znaku.